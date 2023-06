Uchodźca z Ukrainy wygrał pół miliona euro w belgijskiej loterii. Mówi, co zrobi z pieniędzmi

Tożsamość mężczyzny nie została ujawniona, wiadomo jedynie, że ma od 18 do 24 lat i od 12 miesięcy mieszka w stolicy Belgii, Brukseli. W ubiegłym miesiącu kupił on na stacji benzynowej zdrapkę za pięć euro.

- Ma mieszane uczucia co do wygranej. Trudno jest być zadowolonym z czegoś takiego, biorąc pod uwagę wszystko to, co dzieje się w jego ojczyźnie - powiedział Joke Vermoere, rzecznik belgijskiej loterii narodowej, odnosząc się do rozpoczętej 24 lutego ubiegłego roku rosyjskiej inwazji.