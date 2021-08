W tym roku wirtualne Jackson Hole. Co zrobi Fed z drukarkami?

victor 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Drukarka drukarce jednak nie rowna, bo wprawdzie drukowanie pieniadza tak jak w Europie i Ameryce wyglada podobnie, to jednak w Stany maja nieporonywalnie od Europy potencjal i w USA nie rozdaje sie jednak pieniedzy, no i nie ma socjalizmu mimo ciagot demokratow. W USA przyjeto zasade, ze 5 % spoleczenstwa nie daje sobie w zyciu rady i tym nalezy udzielac pomocy przez panstwo. $100 dollarow trzyma jednak swoja wartosc, wprawdzie z dekady temu za 100 dolarow ze sklepu wyjezdzalo sie wozkiem wyladowanym po brzegi - dzis jeno wyjechac mozna w miare pelnym. Nie da sie tez wrocic do 0.89 centow za gallon i to super choc zdazaja sie czasem przeblyski i paliwo schodzilo juz do $1.29 za galon regular w NJ ;-)