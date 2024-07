Bezrobocie najniższe od 34 lat. Są wstępne dane

Według danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), czerwcowa stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,9 proc. To spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z majem bieżącego roku. Resort podkreśla, że jest to najniższy wskaźnik bezrobocia od sierpnia 1990 roku.

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce spadł w I kwartale 2024 roku

W I kwartale 2024 roku liczba osób pracujących w wieku 15-89 lat wyniosła 17 194 tys. Była to wartość niższa zarówno w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku (spadek o 129 tys., czyli 0,7 proc.), jak i I kwartałem 2023 roku (spadek o 138 tys., czyli 0,8 proc.). Wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 56,6 proc., co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego w obu porównywanych okresach. Nadal utrzymuje się różnica w zatrudnieniu między płciami - wskaźnik dla mężczyzn wyniósł 63,9 proc., a dla kobiet 50,0 proc.

Wzrost liczby bezrobotnych

Liczba osób bezrobotnych w wieku 15-74 lata w I kwartale 2024 roku wyniosła 559 tys. Oznacza to wzrost o 12 tys. (2,2 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 39 tys. (7,5 proc.) w stosunku do I kwartału 2023 roku. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,1 proc., takim samym jak w IV kwartale 2023 roku, ale była o 0,2 punktu procentowego wyższa niż rok wcześniej. Bezrobocie nadal w większym stopniu dotyka kobiet (3,4 proc.) niż mężczyzn (3,0 proc.).

W I kwartale 2024 roku odnotowano wzrost liczby osób biernych zawodowo w wieku 15-89 lat. Populacja ta liczyła 12 600 tys. osób, co oznacza wzrost o 108 tys. (0,9 proc.) w porównaniu z IV kwartałem 2023 roku oraz o 87 tys. (0,7 proc.) w stosunku do I kwartału 2023 roku. Udział osób biernych zawodowo wśród ogółu ludności w wieku 15-89 lat wyniósł 41,5 proc., co stanowi wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Kobiety nadal stanowią większość tej grupy - 60,5 proc.