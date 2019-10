Wyrok TSUE. Jak reaguje złoty i co z kursem franka?

Na tę decyzję frankowicze, ale i inwestorzy czekali od tygodni. Nieoczekiwanie złoty zaraz po wyroku mocno zyskał na wartości, a kursy głównych walut poszły w dół. Nie trwało to jednak długo i szybko notowania znowu poszły w górę.

Z samego rana kurs franka wynosił 3,99 zł. Tuż po 10:00 kosztował już poniżej 3,96 zł, by po kolejnych 30 minutach wrócić w okolice 3,98 zł.

Z 4,37 do 4,33 spadły początkowo notowania euro, ale już około godziny 10:30 kurs był 3 grosze wyżej.

Jeszcze mocniej spadł kurs dolara - do 3,95 zł, ale po wsłuchaniu się inwestorów w treść wyroku notowania wróciły do 3,98 zł.

Orzeczenie TSUE to efekt pytań prejudycjalnych skierowanych do Luksemburga przez polski sąd, który rozpoznawał sprawę wytoczoną bankowi Raiffeisen przez Justynę i Kamila Dziubaków. Zaciągnęli oni w 2008 r. kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego. Małżeństwo przekonuje, że bank w umowie zapisał niedozwoloną klauzulę indeksacyjną.