Wzbogacili się bardziej niż przed pandemią. Portfele bogaczy puchną mimo kryzysu

Mimo zawirowań związanych z koronawirusem na świecie fortuny urosły w rok w sumie o 8 proc. W Polsce o 13 proc., dużo mocniej niż w latach poprzednich - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W 2020 roku w rękach prywatnych było 431 bilionów dolarów, to wzrost o 8 proc. do poprzedniego roku. Co więcej, w poprzednich latach majątki przyrastały w średniorocznym tempie 6 proc. - wynika z globalnego raportu BCG.

Wciąż to Ameryka Północna i Europa Zachodnia przodują pod względem największych majątków - zarówno wolnych aktywów finansowych, jak i nieruchomości, jednak najszybsze tempo przyrostu notuje Azja.

Jak czytamy, pozytywnie wyróżnia się Europa Wschodnia - w 2020 roku odnotowała wzrost o 12 proc., a w Polsce wyniósł on aż 13 proc. - Polska i Rosja odpowiadają w sumie za połowę wyniku regionu - powiedziała Anne Zakrzewski, jedna z autorek raportu.

BCG szacuje, iż w Polsce w prywatnych rękach są majątki o wartości 1,4 bln dol. Firma podaje, iż w naszym kraju osób z majątkami od 250 tys. do 1 mln dol. jest ok. 126,8 tys. i można oczekiwać wzrostu tej liczby do 2025 r. do 203,4 tys.

Majątki o wartości 1–20 mln dol. to już tylko 31,7 tys. posiadaczy, choć ich liczba ma wzrosnąć do 49 tys. Z kolei właścicieli majątków wartych do 100 mln dol. jest już tylko ok. 800, choć ma być za cztery lata 1,3 tys. Najbogatszych, dysponujących kwotami ponad 100 mln dol., jest już tylko ok. 100, choć do 2025 r. liczba ta ma się podwoić.

Wciąż 60 proc. majątków w prywatnych rękach przypada na najmniej zamożnych, co oznacza ich podział na ok. 30,6 mln osób.

- W USA podziały są oczywiście większe, ale w Polsce dysproporcje w dochodach także rosną, mimo szczodrych programów socjalnych, które problem pogłębiają. Ich finansowanie spada bowiem na klasę średnią, której zamożność będzie dalej spadać - mówi jeden z ekonomistów, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Ostatni rok to nie tylko wzrost majątków, ale też spadek liczby zadłużonych, co można wiązać z ograniczeniem konsumpcji.

