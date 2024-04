Zaczynał na stadionie. Dziś ma 120 salonów i obraca milionami

Ewelina 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No to ja opiszę Wam moją historię...Parę lat temu dostałam od męża płaszcz skórzany - za spore pieniądze. Po chwili noszenia, przy guziku u rękawa odszedł płat skóry. Złapałam się za głowę, gdyż skóra ta przypominała papier śniadaniowy: wiotki i wręcz prześwitujący. Napisałam do nich meila. Poinformowali mnie, że płaszcz mam przesłać (na swój koszt) do ich firmy i zapłacić 70 zł za naprawę. Wierzcie mi, nie warto - płaszcz 1700 zł, naprawa 70 zł, przesyłka 40 zł i czas oczekiwania na zwrot. Przygotujcie się na to, że na waszą reklamację odpowiedzą wam opryskliwie albo wcale. No i wina zawsze będzie leżeć po Waszej stronie. Do tego jegomościa ze zdjęcia też napisałam list i co? i nic. Potem weszłam na forum i złapałam się za głowę co napisali tacy zakupowicze jak ja i pracownicy "Ochnika"...poczytajcie zanim coś kupicie.