Giełda kryptowalut FTX zbankrutowała przez hakerów. W wyniku ataków wykradziono 415 mln dol.

vcr 59 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Kompromitacja WP... pisał ktoś kto nie ma bladego pojęcia o sprawie no i te groszowe kwoty... To największy przekręt w USA kiedykolwiek dokonany większy niż słynna piramida Madoffa... Nie wiem może wożny wam to pisał???