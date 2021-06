Polski Ład. Wiceminister finansów: to koszt 1,5 proc. PKB

- Wliczamy w to skutki behawioralne, czyli zmiany zachowań podatników. Ale w ramach tych zmian dodatkowo zostanie zasilony budżet NFZ na kwotę ok. 8-10 mld zł. Ile będzie dokładnie, zobaczymy po roku obowiązywania ustawy, bo efekty behawioralne są trudne do uchwycenia - powiedział Patkowski w wywiadzie dla "DGP".

Jak mówił wiceminister, roboczy bilans Polskiego Ładu to ok. 11 mld złotych z tytułu samych zmian podatkowych.

- Trzeba jeszcze doliczyć ok. 3 mld zł subwencji wyrównawczej dla samorządów. Do tego dochodzą zmiany w tzw. pakiecie Morawieckiego – ulgi dla klasy średniej i zmiany w ryczałtowym PIT – to pewnie ubytek ok. 4,5 mld zł. Do tego dodajmy 2,1 mld zł, które według resortu rodziny będzie kosztował kapitał opiekuńczy. Kolejne 2,5 mld zł to program mieszkaniowy - powiedział "DGP" Piotr Patkowski.