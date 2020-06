Akcyza na e-papierosy. Rząd wycofuje się z planów

Jak poinformowało ministerstwo finansów, to czasowe zwolnienie i obejmie płyny do papierów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie w tym e-papierosy.

W związku ze zmianami planów resortu, do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i tzw. wyroby nowatorskie zwolnione będą z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Jak podkreśla MF, dotyczy wyrobów w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po 30 czerwca 2020 r.

Z kolei do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zwolniony będzie z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy. W tym przypadku chodzi o wyroby, co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31 grudnia 2020 r.