Auta elektryczne traktowane inaczej przez skarbówkę niż tradycyjne. Podatkowa zagwozdka

Najśmieszniejsze jest to, że to się nawet nazywa "zwrot kosztów" (i nikt tej nazwy nie kwestionuje). Na logikę rzecz biorąc zwrot kosztów to proste wyrównanie, po prostu pieniądze wydane na potrzeby służbowe "przechodzą" przez kieszeń pracownika bez żadnego zysku dla niego. Ale nasza cudowna skarbówka uważa, że to przychód i wali podatek. Czyli jak firma kupi mi krzesło do biura to przychodu nie ma. Ale jak sam pójdę do sklepu i firma zwróci mi kwotę z paragonu, to mam przychód. Wyższy poziom abstrakcji...