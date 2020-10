CIT dla spółek komandytowych. Eksperci proponują resortowi rozwiązanie

Zobacz: Spółki komandytowe objęte CIT-em. Wymowny komentarz eksperta

- Taka regulacja zapewni ministerstwu finansów komfort co do opodatkowania spółek ze wspólnikami zagranicznymi albo spółek, co do których nie wiadomo, kim są wspólnicy, a z drugiej strony spowoduje, że uczciwi polscy przedsiębiorcy nie będą musieli opodatkowywać dwa razy dochodu i będą mogli wciąż korzystać z tego atrakcyjnego wehikułu inwestycyjnego, jakim jest spółka komandytowa - przekonuje Stańczyk.