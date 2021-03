Czas na rewolucję w podatkach. "Bedą konkretne propozycje"

Premier Mateusz Morawiecki niepostrzeżenie podczas prezentowania wstępnego planu Nowego Polskiego Ładu przyznał, że czeka nas poważna przebudowa systemu podatkowego. Na czym ma polegać? - Proszę uzbroić się w cierpliwość — mówiła w Debacie WP Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. - Konkretne propozycje trafią do konsultacji społecznych — dodała wiceminister. Jak wspomniała, przedsionkiem do Nowego Ładu — którego częścią będą zmiany w podatkach — jest Krajowy Plan Odbudowy. Jest to wsparty środkami z Europejskiego Funduszu Odbudowy plan odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym przez COVID19.