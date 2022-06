Francuzi nie odpuścili podatków. McDonald's zapłaci gigantyczną karę

McDonald's optymalizował podatki?

Co tak poruszyło Francuzów? Praktyka podatkowa , z jakiej miał korzystać McDonald's. Firma przekierowywała opłaty pobierane od francuskich franczyzobiorców na spółki zależne w innych krajach, głównie Luksemburgu, dzięki czemu zmniejszała swoje powinności podatkowe. We Francji jest ok. 1500 lokali tej sieci fast food.

McDonald's karę co prawda zobowiązał się zapłacić, ale winy w sobie nie znalazł. Jeśli przełożyć słowa reprezentującego firmę prawnika na język zwykłych śmiertelników, płaci tę karę dla tzw. świętego spokoju i nie uważa, by łamała jakieś przepisy podatkowe.

Denis Chemla, prawnik reprezentujący w tej sprawie McDonald's powiedział Reutersowi, że "to sądowa ugoda, by uniknąć procesu, który jest bardzo długi i niepewny". Sam McDonald's w komunikacie korporacyjnym dodał, że stworzył we Francji 25 tys. miejsc pracy i wpłacił w podatkach do budżetu 2,2 mld euro.