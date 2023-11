Fundusz Kościelny do likwidacji nie tak szybko. Wraca stary pomysł

Fundusz Kościelny nie zniknie "w ciągu 100 dni"

Money.pl ustalił, że pierwotne plany ogłaszane przez Koalicję Obywatelską ulegną zmianie. Fundusz Kościelny zostanie najprawdopodobniej zastąpiony przez odpis podatkowy. Byłoby to rozwiązanie podobne do znanego od lat odpisu na organizacje pożytku publicznego. Nowe rozwiązanie nie zostanie też wprowadzone "w ciągu 100 dni".

Odpis od podatku zastąpi Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny może zniknąć w 2025 roku

Wcześniej w kwestii Funduszu wypowiadał się Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem (która jednak zdecydowała się nie wchodzić do rządu Donalda Tuska). - Wątpliwe jest to, że zajmujemy się utrzymywaniem kapelanów w wojsku, policji, nawet w administracji skarbowej. Na oddziałach szpitali brakuje pielęgniarek, ludzie organizują zbiórki, by ratować dzieciaki, a z drugiej strony wyrzucamy publiczne pieniądze na to, by utrzymywać szpitalnych kapelanów - mówił.