Gang wyłudzający VAT w Grupie PSB? 52 podejrzanych w prokuratorskim śledztwie

Jak taka ogromna kasa wchodzi w gre to na mur beton KASTA sedziowska znajdzie powód aby go uniewinnic albo zminimalizowac kare prawie do zera=Przeciez kasta sedziowska w togach i z łańcuchami na szyi moze wszystko bo jest bezkarna i nawet najgorsze przestepstwa i draństwa kumoterstwa i łapownictwa przechodza im na sucho bo tpo w Polsce sa niczym ŚWIETE KROWY= nietykalne wiec z tego korzystaja =i ci ludzie mówia że w tym kraju stanowia sprawiedliwość=to wstretne?