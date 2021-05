Jak obniżyć podatki? Połącz etat z działalnością - to możliwe i opłacalne

O patencie pozwalającym na łączenie pracy etatowej z własną działalnością pisze dziś "Rzeczpospolita". Oczywiście nie jest to rozwiązanie dobre dla każdego i w każdej sytuacji.

Kto może skorzystać na połączeniu działalności i etatu? Przede wszystkim osoby, które łatwo i sensownie mogą uzasadnić dzielenie zadań na "etatowe" i "własną działalność". "Rz" przytacza tu choćby przykład prawnika, który na co dzień zarabia w urzędzie, ale reprezentowanie instytucji przed sądem rozlicza jako przychody z działalności gospodarczej. Można również prowadzić szkolenia dla swojej firmy, analizować aspekty jej działalności itp.

Ten patent sprawdza się też w przypadku lekarzy, inżynierów, menedżerów. Generalnie chodzi o to, by zakres zadań w obu rodzajach działalności był różny – wtedy praca i współpraca może się odbywać z tym samym podmiotem (czyli jednocześnie pracodawcą i zleceniodawcą).

Drugi ważny warunek jest taki, że działalność nie powinna być co do zasady wykonywana w siedzibie zleceniodawcy. Chodzi więc o zadania, które wykonujemy w domu, na sali sądowej, szkoleniowej etc.