Jaki podatek VAT na konia? Resort rolnictwa jest przeciw podwyżce

"Minister rolnictwa i rozwoju Czesław Siekierski skierował sprzeciw do ustawy, która jest obecnie procedowana przez RM (Radę Ministrów - przyp. red.)" - podał resort w komunikacie. Jak dodano, "w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD125) minister zgłosił uwagi do proponowanego podwyższenia stawki VAT przy sprzedaży żywych zwierząt koniowatych z 8 proc. do 23 proc.".

Hodowla koni i osłów w Polsce. Statystyki

Przygotowywane przez resort finansów przepisy przewidują m.in. podwyższenie VAT na dostawy konopi siewnej do palenia lub do wdychania bez spalania z 8 do 23 proc. Ponadto, projektowana ustawa ma zlikwidować stawkę obniżoną VAT dla tzw. żywych koniowatych (konie, osły, muły i osłomuły), dostosowując krajowe przepisy o VAT do unijnej dyrektywy w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Oznacza to podwyższenie stawki VAT do 23 proc. w przypadku takich zwierząt.