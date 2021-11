Krótki poradnik odnalezienia się w podatkowym Polskim Ładzie [Opinia]

Sprawa ma niebagatelne znaczenie dla wielu Polaków, gdyż dotyczyć będzie tego, ile pieniędzy każdego miesiąca dostajemy. Zobaczmy więc, co politycy postanowili poprawić.

W tym celu musimy wejść na stronę Sejmu. Na niej znajdujemy druk sejmowy numer 1631 (podpowiadam: widnieje obecnie na szóstej stronie wykazu druków sejmowych). Pod tym numerem znajduje się - już sama nazwa wskazuje, że to poprawki podatkowe do Polskiego Ładu - "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw".

Z opisu projektu dowiadujemy się, że "projekt dotyczy utworzenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

Gdyby ktoś chciał w tym miejscu zrezygnować z dalszej lektury, niech nie popełnia tego błędu. Gdy bowiem otworzymy tekst uchwalonej przez parlamentarzystów ustawy, wystarczy przez kilkadziesiąt sekund energicznie przesuwać strzałką w dół. Wówczas naszym oczom ukaże się art. 5 ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jesteśmy w domu! Wreszcie możemy przeczytać, co zmieni się w podatkowym Polskim Ładzie. A jest to m.in. art. 15 pkt 8 lit d, która w końcu otrzyma pożądane brzmienie: w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46 i 148" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 1 pkt 23c, 46, 148 i 151–154";".

A chodzi o to – gdyby ktoś akurat nie miał przy sobie wydrukowanych kilkuset stron zmian podatkowych, które uchwalono w ciągu ostatniego kwartału - że w pierwotnej ustawie pojawiła się luka. Przez pomyłkę przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym osoby objęte nowymi zwolnieniami z PIT w ogóle nie płaciłyby składki zdrowotnej. A przecież rządzącym nie chodziło o to, by ktoś nie płacił, lecz by właśnie płacił.

Dla jasności: gdyby ktoś myślał, że to politycy lub urzędnicy dostrzegli swój błąd, to się myli. Dostrzegła to dziennikarka "Dziennika Gazety Prawnej". Zauważyła ona też osiem innych błędów, ale tamtych posłowie nie zdecydowali się poprawić, gdyż nie uderzają w budżet państwa, lecz w interesy podatników.

Ustawa uchwalona przez Sejm została właśnie skierowana do Senatu. Nikt nie ma pojęcia, kiedy wejdzie w życie. Wiele wskazuje na to, że pod koniec grudnia 2021 r. Wiadomo za to, że obywatele mają się do niej stosować już od 1 stycznia 2022 r. Ale od czego są krótkie poradniki…

