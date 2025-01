"Kuriozalny podatek". Opłata od ogrodzenia weszła w życie

Ludzie ale kto zdziwiony? Co się zmieniło dla was w 1 roku? a to że OBSŁUGA DŁUGU PISu który zadłużył kraj na 100 miliardów w 8 lat i obsługa długu z roku 2024 165 miliardów złotych zamienia się dla was w roku 2025 na 400 miliardów złotych po tym jak ANTYPIS w 1 rok zadłużył kraj 120 % bardziej jak PIS ale w 1 rok na 235 miliardów ,efekt taki że mamy 295 miliardów DEFICYTU w roku 2025 i 110 miliardów zadłużenia w BGK łącznie 400 miliardów deficytu,teraz doczytajcie z sprzed tygodnia z gazet prawnej za Tuska się zamknęło 11450 sklepów w 2024r o tyle mniej będzie w budżecie z firm a czego nie da firma WY DACIE za NICH!!Stąd opłata od ogrodzenia,stąd podatek katastralny jaki rząd dla was nałoży w tym roku jeszcze 1% od wartości domu ,działki i mieszkania ale co rok!! Musicie zakumać prostą rzecz ,gdy za Tuska firmy upadają i znikają nie ma kto narobić na OBSŁUGĘ DŁUGU ANTYPIS która dla was NIE ZNIKNIE!!DLatego będą nowe podatki dla was bo już w tym roku muszą z was ściągnąć 2x tyle co w tamtym roku gdy dług PISU ANTYPIS powiększył w 1 rok o 120%