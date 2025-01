Szopa droższa od domu. Taki podatek może nałożyć gmina

Jest tak od 1992 roku, czyli problem jest od wielu lat a spowodowane to jest tym, iż mamy archaiczne podatki lokalne jak rolny, leśny i od nieruchomości, że nie wspomnę o niektórych opłatach zawartych w tejże ustawie o podatku od nieruchomości jak opłata od posiadania psa, opłata uzdrowiskowa, miejscowa itd. Zaś podatek od środków transportowych jest tak pokrętny, że tylko ten co go wymyślił jest w stanie (chyba) się w nim poruszać pośród 75-ciu stawek podatkowych od pojazdów powyżej 3,5 ton... Zgadzam się z autorem, gminy robią co mogą by ulżyć mieszkańcom terenów wiejskich, gdzie np. podatek od starej stodoły czy chlewa o powierzchni często powyżej 500 m kw. wyniesie ponad 5 tysięcy zł. a za willę i podobnej powierzchni zapłacimy ok. 500,00 zł.....