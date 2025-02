PIT i ulga dla młodych. Oto co trzeba wiedzieć i na co uważać

Z ulgi dla młodych korzysta około 2 mln młodych podatników. Wiedza o tym, że młodzi podatnicy, do 26. roku życia, nie płacą podatku dochodowego, jest stosunkowo powszechna. Ale nie wszyscy wiedzą, że wymagana jest tu uważność. Po pierwsze, ulgą dla młodych objęte są jedynie przychody z wybranych źródeł, tj. ze:

PIT dla młodych do 26. roku życia. Na co uważać?

A to oznacza, że w przypadku osiągania innych dochodów, np. z działalności gospodarczej, z umowy o dzieło, z praw autorskich, z zasiłku chorobowego czy ze stypendium - ulga nie obowiązuje . Od takich dochodów należy zapłacić podatek na zasadach ogólnych.

Po drugie, ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od 2019 r., kiedy wprowadzono ulgę, limit nie uległ zmianie.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów i liczby płatników. Opodatkowana jest dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł). Należy do niej zastosować tzw. zasady ogólne, czyli wyliczyć podatek według skali podatkowej. A zatem przysługuje również kwota wolna 30 tys zł., więc należność do budżetu w praktyce pojawi się dopiero po przekroczeniu 115 528 zł.

Ulga stosowana z automatu

Ulga jest uwzględniana przez płatnika już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika). Co więcej, jeśli pracodawców czy zleceniodawców jest więcej niż jeden, każdy z nich niezależnie zastosuje ulgę (chyba że podatnik złoży wniosek, żeby tego nie robić).

W praktyce oznacza to, że może zdarzyć się sytuacja, że suma dochodów u różnych płatników przekroczyła kwotę 115 528 zł i podatek trzeba będzie dopłacić przy rozliczaniu PIT-a, mimo że żaden z płatników nie pobrał zaliczki.

Nie trzeba składać zeznania. Ale są wyjątki

Jeżeli wszystkie uzyskane przychody osoby poniżej 26. roku życia korzystają z ulgi dla młodych, nie trzeba w ogóle składać zeznania rocznego. W usłudze Twój e-PIT pojawi się taka informacja. Zeznanie bez ingerencji podatnika nie zostanie automatycznie zaakceptowane. Jeśli jednak podatnik chce złożyć zeznanie, ma taką możliwość, ale wymaga to jego działania. Przepisy nie zabraniają bowiem złożenia deklaracji zerowej. W takim przypadku trzeba samodzielnie zaakceptować i wysłać zeznanie w usłudze Twój e-PIT lub w inny sposób.

Co więcej, jeśli podatnik jest młodym rodzicem i chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, tylko składając zeznanie roczne może taką ulgę rozliczyć. Mimo braku zapłaconego podatku, przysługuje mu prawo do odliczenia ulgi na dzieci do wysokości składek ZUS i zdrowotnej (zwolnienie z PIT nie oznacza bowiem zwolnienia z ZUS i składki zdrowotnej). W takim przypadku koniecznie trzeba wypełnić część "Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci".