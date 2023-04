Mija czas na rozliczenie podatku ze skarbówką

Ci, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego, mają czas do czwartku włącznie. Zgodnie z przepisami, rozliczyć należy się do końca kwietnia, chyba że ostatni dzień tego miesiąca przypada na dzień wolny od pracy. Wówczas termin wydłuża się do końca pierwszego dnia roboczego, przypadającego po 30 kwietnia. W tym roku to 2 maja.