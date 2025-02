Morawiecki o "rachunkach grozy". Oto czego domaga się od rządu Tuska

"Wzywam Tuska do obniżenia cen żywności"

- Wzywam Tuska do natychmiastowego obniżenia cen żywności. Myśmy to zrobili, jest na to prosty sposób: obniżyć VAT na żywność do 0 (5 proc. - obecnie). Tak jak zrobiliśmy, kiedy inflacja była problemem Polaków, kiedy my rządziliśmy - mówił.