"Nastąpił przełom". Rewolucyjny wyrok sądu dla wynajmujących mieszkania

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił właśnie, że tylko te budynki, które faktycznie są zajęte do prowadzenia działalności, podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości " - czytamy w "GW". W opinii dziennika jest to "przełom".

W praktyce spowodowało to brak możliwości odliczania kosztów. "GW" zaznacza jednak, że "oprócz najmu prywatnego można jednak prowadzić wynajem mieszkania, mając firmę (tzw. najem z działalności gospodarczej). I tu pojawił się problem".

"Otwarta droga do rewizji"

Dlaczego? Jak dotąd wynajmujący mieszkanie osobie fizycznej płacił fiskusowi 1 zł za m kw. - bez względu na to, czy lokal wynajmowano prywatnie, czy z działalności gospodarczej. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 r. doszło jednak do zamieszania.

"Sąd stwierdził, że mieszkanie jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli jego właściciel wynajmuje nieruchomość, prowadząc firmę. A w związku z tym należy się wyższy podatek" - czytamy w "GW". Podobnego zdania był resort finansów, co oznacza, że wyższy podatek płaci się, gdy to wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą i z działalności gospodarczej rozlicza przychody z wynajmu. W takiej sytuacji stawka rośnie do 28,78 zł za 1 m kw.