Nawrocki pokazał obietnice podatkowe. "To mój kontrakt z Polakami"

Nawrocki zapomina że Prezydent RP nie jest od tego i to nie należy do jego obowiązków. Może głupki złapią się na hasła z masła ale Coś co myślą wiedzą że to opowiadanie bajek z mchu i paproci. Ja Wam obiecam to co on i jeszcze każdy dostanie dom za darmo i dwa samochody. Rozumiecie??