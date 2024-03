"Nie ma na razie przestrzeni". Rząd wstrzymuje realizację kluczowej obietnicy

- Może to się zmieni, ale na tę chwilę sytuacja budżetu jest ciężka. Wydatki na obronność rosną "w kosmos". To bardzo ogranicza przestrzeń do bardziej aktywnej polityki - dodał.

Co dalej z podatkiem Belki

Jarosław Neneman zabrał też głos ws. obiecywanych w stu konkretach na pierwsze sto dni rządu zmian w tzw. podatku Belki. KO zapowiadało, że zaproponuje zniesienie tego podatku dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW, do kwoty 100 tys. zł powyżej 1 roku. Jak tłumaczył w środę wiceminister finansów, sytuacja budżetu sprawia, że do tych zmian również trzeba podchodzić ostrożnie.

- Druga myśl jest taka, że chcieliśmy zaproponować jakieś zmiany w podatku Belki, które nie będą szczególnie uciążliwe w tym momencie dla instytucji finansowych, bo to one będą musiały to na siebie wziąć, żeby było to w miarę proste i nie komplikowało za bardzo systemu. Myślę, że rozwiązanie, które wymyśliliśmy, jest relatywnie proste - stwierdził Neneman.