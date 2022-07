Niektórzy Polacy zapłacą więcej. Oto mniej znany efekt podwyżki stóp procentowych

Przez podwyżki stóp procentowych rosną m.in. odsetki za zaległe podatki

Rośnie także, do 10 proc., wysokość tak zwanych odsetek ustawowych, określonych przez art. 359 Kodeksu Cywilnego - czyli odsetek należnych, gdy strony nie umówiły się co do wysokości odsetek. Miałoby to więc znaczenie np. w sytuacji, gdy ktoś bierze pożyczkę i odsetki od niej nie są określone umową - wówczas są one naliczane według ustawy.