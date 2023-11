Niższa wypłata za październik. Wszystko przez podatek

Po otrzymaniu październikowej wypłaty, część Polaków mogła zaskoczyć wysokość przelanej na konto pensji - donosi "Super Express". Jak wskazuje dziennik, to nie musi oznaczać ani błędu księgowości, ani wynikać z liczby zwolnień, czy wybranego urlopu. Istnieje możliwość, że pracodawca właśnie w tym miesiącu zdecydował o odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego .

Skąd to działanie? Jak wyjaśnia dziennik, wysokość odprowadzanego podatku, jest bezpośrednio związana z dochodem, który osiągnął dany pracownik. W ubiegłym roku, na mocy Polskiego Ładu, próg podatkowy został obniżony z 17 procent do 12 procent.

Mimo to, w rocznym rozliczeniu podatkowym istnieje możliwość odzyskania części zapłaconych składek po odliczeniu ulg podatkowych. Dodatkowo, na mocy Polskiego Ładu, kwota wolna od podatku została zwiększona, co oznacza, że do 30 tysięcy złotych nie płaci się w ogóle podatku.