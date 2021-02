Nowa ulga budowlana, czyli ulga widmo. "Jest totalny chaos informacyjny"

- W tym roku planujemy z mężem zacząć budowę domu. Ale to, co się dzieje na rynku materiałów budowlanych, to jest istne wariactwo. Cena stali w ciągu kilku dni poszybowała z kwoty 2400 zł do 3400 zł. Fora budowlane codziennie zasypywane są pytaniami, gdzie kupić taniej stal, a ceny wciąż rosną. Cena pokrycia dachowego z blach wzrosła o ok. 20 proc. Dlatego wielu użytkowników pyta o tę ulgę, niestety, szerząc przy okazji wiele nieprawdziwych informacji – napisała pani Aneta przez platformę #dziejesie.