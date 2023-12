Obajtek ostrzega, że to pierwszy krok ku prywatyzacji Orlenu. "Niech nie przesadza"

Orlen ma pokryć część kosztów dalszego mrożenia cen energii, gazu i ciepła. Projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 zakłada, że koncern zostałby obciążony składką w wysokości 15 mld zł. Informacja ta uderzyła w kurs energetycznego giganta. Prezes Orlenu ostrzega, że to może być krok do prywatyzacji Orlenu. - Niech pan Obajtek nie przesadza. Nie ma tutaj racji. Nie wierzę w prywatyzację Orlenu, choć rozbicia na mniejsze podmioty bym nie wykluczał - stwierdził Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Mamy wybór: albo obciążyć ludność całą horrendalnym wzrostem cen energii o 50-70 proc., albo zadłużyć Polskę bardziej 15-20 mld zł dorzuconymi do deficytu budżetu, albo zastosować tzw. windfall tax, podatek od nadmiarowych zysków. Z bólem serca, jeśli mam wybrać spośród tych trzech rzeczy, to już wolę windfall tax - ocenił Kuczyński. Zwróci jednak uwagę na inny aspekt. - Nie podobało mi się, że ta...

