Obrona małych sklepów PiS-owi się nie udała. Kolejne znikają w błyskawicznym tempie

O sprawie pisze "Rzeczpospolita" i zauważa, że przez ostatnie pół roku rynek handlu detalicznego skurczył się o blisko 2 tys. placówek detalicznych . Oznacza to spadek o ponad 0,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Z szacunków Dun & Bradstreet przygotowanych dla dziennika wynika, że liczba sklepów w Polsce wynosi 370,1 tys. placówek.

Znikają kolejne sklepy

Od początku roku detaliści zawiesili niemal 4,7 tys. działalności. – Wszystko wskazuje na to, że jeśli tak wysoki trend utrzyma się w kolejnych miesiącach, to liczba zawieszonych działalności sklepów na koniec 2023 r. będzie bliska 10 tys., co w porównaniu z końcem 2022 r. będzie stanowić wzrost o prawie 100 proc. – zauważył w rozmowie z "Rz" Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.