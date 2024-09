Odroczenie podatku dla firm powodzian. Opublikowano projekt rozporządzenia

Polacy walczą ze skutkami powodzi. Na przyjście fali kulminacyjnej - co ma wydarzyć się mniej więcej o północy - szykuje się teraz Wrocław. W międzyczasie rząd Donalda Tuska organizuje pomoc dla powodzian. Również finansową.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę (18 września) ukazał się projekt rozporządzenia ministra finansów ws. przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku ze stanem klęski żywiołowej.

Resort Andrzeja Domańskiego podkreślił, że rozporządzenie ma być wsparciem dla przedsiębiorców poszkodowanych na skutek powodzi z września, którzy w związku z tym mają problemy z terminowym wypełnianiem zobowiązań podatkowych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ministerstwo przyznaje się do błędu. "Wpis powinien być precyzyjny"

Projekt przedłuża terminy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy do 30 kwietnia przyszłego roku w przypadku podatników podatku PIT oraz do 31 marca 2025 r. w przypadku podatników podatku CIT, za okres odpowiednio od sierpnia do grudnia (zaliczki/ryczałt miesięczne) lub za III i IV kwartał (zaliczki/ryczałt kwartalne).

Ułatwienia dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

W projekcie przedłużono również terminy pobranych przez płatników zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego - do 30 kwietnia 2025 r.

W odniesieniu do podatników podatku CIT projekt zakłada również przedłużenie do 31 marca 2025 r. terminu do złożenia zeznania rocznego i zapłaty podatku.

Płatnikom likwidującym działalność gospodarczą przedłużono termin złożenia urzędom skarbowym rocznych deklaracji podatkowych (np. PIT-4R).

W zakresie podatku od towarów i usług projekt rozporządzenia przewiduje odroczenie do 25 stycznia 2025 r. zapłaty podatku od towarów i usług, wynikające z miesięcznych lub kwartalnych deklaracji. Chodzi o zapłaty przypadające w okresie od września do grudnia 2024 r. Resort przedłuża też do 25 listopada 2024 r. terminy składania deklaracji, przypadające w okresie od września do października 2024 r.

W zakresie podatku od spadków i darowizn resort przedłuży podatnikom tego podatku do 31 stycznia 2025 r. termin złożenia zgłoszenia oraz zeznania podatkowego.

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych projekt rozporządzenia przewiduje przedłużenie podatnikom do 31 stycznia 2025 r. terminu do złożenia deklaracji ws. tego podatku oraz jego zapłaty, jeżeli terminy te upływają w okresie od 16 września do 31 października 2024 r.

Efekty rozporządzenia

W Ocenie Skutków Regulacji projektu dodano, że przesunięcie terminów zapłaty podatku VAT w długim okresie pozostanie bez wpływu na wysokość dochodów sektora finansów publicznych z tych tytułów. Nastąpi jednak przesunięcie terminu zapłaty w obrębie dwóch lat budżetowych. Podkreślono też, że zmiany w VAT nie wpływają na wysokość dochodów JST.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że przedłużenie do 31 marca 2025 r. (CIT) i do 30 kwietnia 2025 r. (PIT) terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zmieni strukturę zaliczek płaconych za poszczególne miesiące lat 2024 i 2025.

"Spowoduje to więc przesunięcie w czasie realizacji dochodów budżetu państwa w 2024 r. w kwocie 'minus' 585 mln zł (przyjęto cztery zaliczki na podatek PIT i CIT). Wielkość ta zostanie zapłacona w 2025 r., odpowiednio do 31 marca 2025 r. (CIT) w kwocie 53 mln zł i do 30 kwietnia 2025 r. (PIT) w kwocie 532 mln zł" - wyjaśnił resort.

Ministerstwo dodało, że kwoty zaliczek na PIT i CIT zostały obliczone z wykorzystaniem danych księgowych dotyczących wpłat w okresie styczeń - sierpień 2024 r.

17 urzędów skarbowych z regionów objętych klęską żywiołową

"Dane w zakresie VAT zakładają, że część płatności zostanie przesunięte w czasie w wyniku wydania tego rozporządzenia. Finalne wartości mogą ulec zmianie z uwagi na fakt, że klęska żywiołowa negatywnie wpływa na przedsiębiorców odprowadzających podatek VAT, ograniczając możliwości prowadzenia działalności" - oceniło ministerstwo.

Resort poinformował, że w pierwszym roku (2024) obowiązywania regulacji skutki będą ujemne i zostały oszacowane na kwotę "minus" 250 mln zł (cztery miesiące odroczenia zapłaty VAT).

Ministerstwo zaznaczyło też, że skutki finansowe regulacji zostały obliczone na podstawie danych 17 urzędów skarbowych z regionów objętych klęska żywiołową.

Jak podał resort finansów w OSR do projektu rozporządzenia, terminem wejścia w życie rozporządzenia jest dzień ogłoszenia.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

podatki vat pit

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.