Opłata reprograficzna. Przedstawiciel MediaMarkt: Dla nas to 50 mln zł więcej rocznie

Rząd pracuje nad rozszerzeniem opłaty reprograficznej, sprzęt elektroniczny zdrożeje. - Weźmy pod uwagę, że sektor elektroniki to najmniej marżowa branża, zawsze tak było. Bierze się to z dużej konkurencji i szybką zmianę technologiczną. Dlatego każdy jeden procent to jest bardzo duże obciążenie dla każdego, kto tym sprzętem handluje - powiedział w programie "Money. To się liczy" Wojciech Wieroński, członek zarządu MediaMarkt w Polsce. - Patrząc tylko na moją firmę, byłoby to ponad 50 milionów złotych rocznie dodatkowego kosztu, to duża kwota. Osobiście jak najbardziej liczę na to, że opłata nie wejdzie. Trzeba to dobrze przemyśleć. Dlaczego z góry zakładamy, że każdy, kto kupuje komputer, będzie od razu nielegalnie kopiował dzieła artystów. Po drugie, czy to jest właściwy czas? Pandemia z jednej strony podniosła popyt na sprzęt, z drugiej strony, wiele marketów było zmuszonych zamknąć swoją działalność - dodał.