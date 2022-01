"Pałacyk+". Tak wielkiej ulgi podatkowej jeszcze nie było. Komu przysługuje?

Polski Ład wszedł w życie na początku roku i — w skrócie — niemal co kilka dni zaskakuje czymś nowym. Kolejne odkrycie dotyczy zabytków. Okazuje się, że właściciele np. dworków i pałacyków wpisanych do rejestru zabytków mogą liczyć na gigantyczną ulgę. - Warto doprecyzować, że sama ulga dotyczy nie samego kupna zabytków, a wszelkich działań remontowych i konserwatorskich - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Maciej Wodnicki, doradca podatkowy z CRIDO. - W całej tej uldze chodzi o to, żeby o nie dbać. I to właśnie wydatki na działania konserwatorskie, czy też nabycie nieruchomości w celu jej odnowienia są podstawą do naliczenia ulgi.