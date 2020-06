Pandemia drenuje finanse państwa. Deficyt nawet rzędu 200 mld zł

Tadeusz Kościński, minister finansów zapowiedziała, że w do dwóch tygodni powinna zostać zaprezentowana propozycja nowelizacji budżetu. O zerowym deficycie już dawno nie ma mowy. Rząd musi oszacować straty, jakie poniosła gospodarka w pandemii i okresie lockdownu oraz dostosować do tego wydatki publiczne.

Według Rafała Beneckiego z ING Banku Śląskiego, deficyt finansów państwa w 2020 r. wzrośnie do ok. 210 mld zł wobec zaplanowanych ok. 25 mld zł. W przypadku budżety centralnego jednak pewnie będzie utrzymana na poziomie 70–80 mld zł. Jak przekonuje na łamach "Rz", chodzi o to, aby nie przekroczyć kwoty 100 mld zł i nie przestraszyć Polaków.