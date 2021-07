Paragon kelnerski. Tak gastronomia próbuje wykiwać skarbówkę

Kawałek kartki, na niej kilka pozycji zapisanych skrótowo tak, że tylko autor wie, co oznaczają, a na końcu kwota. To wszystko opatrzone nagłówkiem "rachunek dla konsumenta". Takimi kwitami raczeni są coraz częściej klienci barów i restauracji. Skarbówka ostrzega, że grożą za to kary.