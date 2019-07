zus Daniel Bochen 24 minuty temu

Podatek dochodowy od osób fizycznych obniżony. PIT z nową stawką - od kiedy?

Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy zakładający obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 na 17 proc. - Pokazujemy, że jak o czymś mówimy, to to realizujemy. Wiarygodność to znak rozpoznawczy tego rządu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

