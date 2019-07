Nowa stawka PIT od stycznia 2020 r. Rząd zdecydował

Na nowych zasadach będziemy rozliczać się od dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku. Ich wpływ odczuje większość Polaków, ponieważ według szacunków skorzysta z nich ok. 25 mln podatników. Zmiany obejmą wszystkich zarabiających do 85 528 zł rocznie. Z kolei dla osób z wyższą pensją stawka PIT nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosiła 32 proc.

Projekt ma na celu zmniejszenie klina podatkowego, czyli różnicy pomiędzy tym, co pracownik otrzymuje „na rękę”, a tym, co pracodawca musi opłacić w ramach jego zatrudnienia.

- Obniżenie stawki z 18 na 17 to jest też wielkie przedsięwzięcie naszego rządu, zachęcające do tworzenia tutaj biznesu, pozostawania w Polsce. To będą też znaczne oszczędności - doskonale wiemy, że w tej pierwszej stawce podatkowej 18 płacimy podatki. Jeden procent to jest też znaczna kwota dla każdego obywatela, który będzie mógł te pieniądze wydać na rynek. A wiemy, że konsumpcja jest jednym z elementów bardzo ważnych, który nakręca gospodarkę. I powoduje, że mamy coraz większą produkcję, a przez to później lepszą sprzedaż i z tego tytułu podatki trafiają też do budżetu państwa - przekonywał minister Banaś na antenie TVP Info.