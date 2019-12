Podatek handlowy znowu przesunięty. Jest podpis prezydenta

Historia podatku handlowego sięga 2015 roku. Była to jedna ze sztandarowych obietnic - oprócz 500+ oraz podatku bankowego - Prawa i Sprawiedliwości w kampanii przed wyborami parlamentarnymi.

Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia). Początkowo zawieszenie obowiązywało do końca 2018 roku, a 12 miesięcy temu zostało przedłużone o kolejny rok.