Podatek od najbogatszych. Kobosko: Powinni płacić więcej

Marcus 1 godz. temu

Dorżnąć klasę średnią. Bogacz to ten co ma 5000 brutto. Na zachodzie to ten co ma 1 mln na koncie i dziesięć nieruchomości. W Polsce jak emeryt ma drugie mieszkanie które wynajmuje bo by umarł z emerytury to już bogaty. Biedny to jest Daniel z Pcimia bo weź tu utrzymaj 38 nieruchomości i tego nie opodatkujemy