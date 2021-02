Podatek od plastiku. Będzie nowa danina? "To odpowiedzialność producentów"

- Chodzi o to, aby zmniejszyć ilość plastiku w obiegu w UE. Jest to sposób kalkulacji. To nam powinno zależeć, abyśmy obniżyli ilość plastiku, zwiększyli recykling i zmniejszyli naszą kontrybucję do budżetu UE w kontekście wytwarzanych śmieci. Czy to oznacza wyższe ceny np. butelek z napojami? Nie, to nie jest ta droga. Tu chodzi o odpowiedzialność producentów, aby myśleli o tym, jak długo poddaje się recyklingowi ich opakowanie. To reforma rozszerzonej odpowiedzialności – mówił w programie "Newsroom" minister klimatu Michał Kurtyka.