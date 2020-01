Podatki. Mija ważny termin, później kary

Firmy zatrudniające pracowników muszą przygotować dla nich informacje o wysokości ich ubiegłorocznych zarobków, czyli PIT-11. Mają na to czas do 2 marca. Jednak wcześniej – do 31 stycznia – muszą te dokumenty przesłać urzędom skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania każdego z pracowników.