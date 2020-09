Podatki. Rząd zawalczy o niższy VAT na transport publiczny

Obejrzyj także: "Wysadziliśmy" most na Jeziorze Pilchowickim, żeby Tom Cruise już nie musiał

Tylko czy obniżony podatek na pewno spowoduje spadek cen, czy też może okaże się, że skorzystają przede wszystkim przewoźnicy, dla których każda dodatkowa złotówka jest teraz ważna, by "odkuć się" po wielotygodniowym zastoju? To rozważania na przyszłość. Weźmy bowiem pod uwagę, że nawet jeśli KE wyrazi zgodę na obniżkę, to stanie się to za około 8 miesięcy, więc trudno przewidywać, jakie warunki społeczno-gospodarcze będą wtedy obowiązywały.