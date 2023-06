Podatku od zrzutek na razie nie będzie. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Po fali krytyki, która spadła na obóz rządzący po zaproponowaniu zmian w podatku od spadków i darowizn , którą media określiły mianem "podatku od zrzutek", sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaproponowała dopisanie przepisów likwidujących to rozwiązanie do innej ustawy . Chodzi o akt wprowadzający dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3.

Prezydent Andrzej Duda w ostatnich dniach złożył swój podpis pod tą ustawą. To oznacza, że "podatek od zrzutek" trafia na razie do kosza. Jednak, jak informowaliśmy w money.pl, Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną propozycją zmian w tym zakresie. Wszystko po to, by ograniczyć możliwość "uniknięcia 75-procentowego PIT od tzw. nieujawnionych dochodów poprzez deklarowanie ich otrzymania tytułem darowizn" – wytłumaczył resort w odpowiedzi na nasze pytania.