Polski Ład. Kaczyński mówi o "cwaniakach", wiceminister finansów komentuje: Coś dobrego dla każdego

"Tylko ci, którzy żyją z cwaniactwa, mogą rzeczywiście stracić" - stwierdził wicepremier Jarosław Kaczyński, mówiąc o Polskim Ładzie, czym obraził przedsiębiorców. - Nie znam tej wypowiedzi premiera Kaczyńskiego, niemniej jednak uważam, że Polski Ład tworzy coś dobrego dla każdego - powiedział w "Money. To się liczy" Sebastian Skuza, wiceminister finansów. - Jest bardzo duża elastyczność, jeśli chodzi o formy prowadzenia działalności gospodarczej, można się dostosować. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A dla osób fizycznych, dla osób mniej zamożnych naprawdę na tym są korzyści. A cel wprowadzenia Polskiego Ładu również jest istotny, bo zwiększą się przychody Narodowego Funduszu Zdrowia. Większe obciążenia będą ponosić osoby o ponadprzeciętnych dochodach. Jeżeli zarobki są uczciwe, to te osoby są istotne dla naszej gospodarki, oczywiście ich obciążenia powinny być wyższe. Nie wiem, do czego odnosił się premier Kaczyński, ale w Polskim Ładzie jest...