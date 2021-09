Polski Ład. Zmiany w podatkach na posiedzeniu Sejmu. Opozycja bezwzględna dla pomysłów PiS

- Polski Ład to socjalistyczne oszustwo - skomentował Jarosław Gowin, były wicepremier i koalicjant PiS. - Uderza w osoby przedsiębiorcze i kreatywne. Planowana podwyżka obciążeń podatkowych jest bezprecedensowo wysoka.

- Mamy w Polsce chory system podatkowy, w którym biznesmen płaci niższe stawki, niż sprzątaczka, którego u niego sprząta. Wiosną zapowiedzieliście reformę, która to zmieni. Taką reformę jesteśmy w stanie poprzeć, ale dzisiaj przynieśliście jakiś śmieszny ogryzek. Nadal biznesmen będzie płacić niższe podatki niż sprzątaczka, która u niego sprząta – skrytykował pomysły podatkowe Polskiego Ładu Adrian Zadnberg z Razem.

Projekt przewiduje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej zarówno w odniesieniu do osób pracujących na etatach, jak i przedsiębiorców.