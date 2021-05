Prawdziwy koszt Polskiego Ładu. Minister finansów: Tę lukę szybko zasypiemy dzięki konsumpcji

- Prawdziwy koszt zmian Polskiego Ładu to 6-7 mld zł - zapewniał w programie "Money. To się Liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów. – Myślę, że tę lukę będziemy w stanie szybko zasypać dzięki temu, że gospodarka po pandemii rusza z kopyta. Nie martwimy się o zwiększenie kwoty wolnej od podatku, dlatego że te pieniądze szybko wrócą na rynek z powodu konsumpcji. One rozkręcą nam gospodarkę. Ludzie będą zarabiać, kupować, wzrosną wpływy w CIT, VAT. Na to trzeba patrzeć jak na inwestycję, a nie koszt. Dla nas w epidemii najważniejsze było ratowanie miejsc pracy, a nie patrzenie na licznik zadłużenia, który rósł. Teraz gospodarka odbija, wraca na dawne tory, rośnie produkcja, eksport i konsumpcja, także VAT. Prognozy mówią o wzroście gospodarczym na poziomie 4 proc. To pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.