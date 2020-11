Prawo podatkowe. Fiskus łatwiej ściągnie zaległe należności

Obecny system poboru zaległych podatków nie sprawdza się, wobec czego Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi przepisami, które go usprawnią. Co może się zmienić? Fiskus szybciej będzie ściągał należności z majątku wspólnego małżonków i z nieruchomości, a w razie potrzeby zajmie pieniądze ze świadczenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę. O założeniach do projektu nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji pisze "Dziennik Gazeta Prawna".