Przepisy podatkowe dyskryminują osoby LGBT+? Jest skarga

Rafał Kowalski i jego partner żyją w związku od 25 lat, mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę. Brak ustawy o równości małżeńskiej i możliwości skorzystania ze wspólnoty majątkowej zmusiły ich do uregulowania wspólnej inwestycji w formie umowy pożyczki. Kowalski zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych, a następnie wniósł do Naczelnika Urzędu Skarbowego o uznanie go za nadpłatę - informuje portal prawo.pl.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kowalski wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarzucił Polsce dyskryminację ze względu na orientację seksualną w obszarze prawa do życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do ochrony własności (art. 14 w zw. z art. 8 oraz w zw. z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji), a także naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 ust. 1 Konwencji) - informuje prawo.pl.