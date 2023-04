Pułapka przy rocznym rozliczeniu. Jeden kwadrat może pogrążyć podatnika

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która zauważa, że przedsiębiorcy, którzy w 2021 r. rozliczali się za sprawą liniowego PIT-u lub ryczałtu, mogą przejść na skalę. Po obniżeniu pierwszego progu podatkowego z 17 proc. do 12 proc., co wprowadziła jedna z odsłon Polskiego Ładu, może to być szczególnie opłacalne.

Podatek PIT. Rozliczenie można zmienić z mocą wsteczną

Co istotne, to pierwszy raz w historii, jak przedsiębiorca może zmienić formę rozliczenia podatku z mocą wsteczną. A jak to zrobić?

Trzeba to zrobić w momencie składania deklaracji. Zamiast zeznania PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałtowy) przedsiębiorcy powinni złożyć PIT-36 (skala) – podpowiada "Rz".

Jednak trzeba pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu na drugiej stronie deklaracji. Inaczej skarbówka może zakwestionować rozliczenie podatnika.

Jednego z podatników przeoczenie zabolało

Na potwierdzenie dziennik przytacza też historię jednego z właścicieli firm, który wybrał skalę. Otóż nie zaznaczył on w zeznaniu kwadratu o wyborze opodatkowania. Jak sam tłumaczył, łatwo go przeoczyć, gdyż nie znajduje się on na początku formularza. To jednak nie przekonało fiskusa, który zakwestionował rozliczenie.

Konsekwencje takiej sytuacji mogą być jednak bardzo poważne. Skarbówka uznała bowiem, że jeżeli podatnik złożył już zeznanie, to szansa na zmianę formy opodatkowania przepadła. Tłumaczyła się tym, że jeden z przepisów Polskiego Ładu mówi o zmianie formy opodatkowania w momencie składania deklaracji. Tym samym czytelnik "Rz" musi się rozliczyć na podstawie liniowego PIT.

To zaskakuje doradców podatkowych. Zdaniem jednego z nich przepis, na który powołuje się fiskus, wyraźnie mówi, że podatnik nie może przejść na skalę, jeżeli wcześniej złożył zeznanie na formularzu PIT-36L.

– Nic takiego w tej sprawie nie miało miejsca. Przedsiębiorca złożył przecież PIT-36. Tyle że bez zaznaczenia odpowiedniego kwadratu. Nie można jednak uznać, że PIT-36 bez poz. 60 jest zeznaniem PIT-36L zamykającym mu drogę do zmiany formy rozliczeń – wskazuje Jacek Leśniewski, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2, cytowany przez "Rz".

